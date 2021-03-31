Всемирный банк (ВБ) впервые представил данные о двусторонней задолженности подавляющего большинства развивающихся стран перед другими государствами, в том числе перед РФ, пишет РБК . По данным ВБ, на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 млрд долларов по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами. Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, лидирует Китай, прокредитовавший развивающихся заемщиков на 149 млрд долларов.

Крупнейшим государственным должником России является Белоруссия — 8,1 млрд долларов на конец 2019 года. В конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще 1 млрд долларов от России. Более 1 млрд долларов на конец 2019 года была должна России каждая из следующих стран: Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, следует из данных Всемирного банка. Также в 2019 году появился двусторонний долг Египта перед Россией на сумму 495,5 млн долларов.

Задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила 973 млн долларов на конец 2019 года: Сомали (418 млн долларов), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. В основном эти страны брали кредиты еще у СССР, но есть и новые российские кредиты. Часть долгов перед Россией, как, например, долг Йемена, восходит к началу 1990-х годов, показывают данные ВБ. Минфин Украины учитывает перед Россией только долг на 0,61 млрд долларов, образовавшийся в начале 1990-х годов, с точки зрения Москвы Киев обязан вернуть России более 3 млрд долларов по спорным еврооблигациям времен президентства Виктора Януковича.

Некоторые двусторонние долги перед Россией заморожены на одной и той же отметке уже много лет: долг Афганистана (849 млн долларов) — с 2009 года, Камбоджи (458 млн долларов) — с 2007 года, Сирии (525 млн долларов) — с 2011 года. Судя по этой информации, Сирия перестала обслуживать долг перед Россией после начала в стране гражданской войны, которая до сих пор продолжается.

В целом зарубежные страны и юридические лица были должны России 39,6 млрд долларов на 1 октября 2020 года, включая 15,8 млрд долларов по долгам бывшего СССР, раскрыл данные Минфин России в ноябрьском проспекте еврооблигаций. Данные Всемирного банка охватывают примерно 58% этой задолженности — пробелы могут быть связаны с тем, что в статистике ВБ нет ряда должников России, таких как Куба или Венгрия; в ней нет задолженности коммерческих структур и т. д. После 2019 года Россия продолжала выдавать новые госкредиты: в 2020 году она предоставила таких кредитов другим странам на 211 млрд рублей, следует из данных Федерального казначейства. В 2021 году запланировано предоставление финансовых и экспортных госкредитов почти на 355 млрд рублей.