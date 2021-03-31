Госаппарат в РФ сокращен почти на 10% за счет неиспользуемых вакансий, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью «Известиям» . По его словам, институты власти должны стать цифровыми платформами, естественно и незаметно предоставлять услуги в максимально оперативном режиме. Именно эта модель взята за основу реформы, отметил Григоренко.

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы. Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10% — это одно из самых масштабных сокращений за последние годы», — рассказал вице-премьер.

Он отметил, что оптимизация численности проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы — это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму.

Также установлены требования к минимальной численности подразделений. «Для департаментов министерств — не менее 40 человек, управлений в службе или агентстве — не менее 25 человек, для отделов — не менее пяти человек», — сообщил Григоренко.

«Суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата. Мы сделаем ее более компактной. Это в свою очередь устранит дублирование функций, исключит лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно», — пояснил вице-премьер.

По его словам, в этом году правительство сбалансирует уровень средней заработной платы между ведомствами и приведет к справедливому уровню — это важнейший этап реформы. «Во-вторых, изменится сама структура заработных плат — увеличится доля ежемесячных гарантированных выплат за счет уменьшения премиального фонда, что позволит сотрудникам на местах планировать социально значимые расходы, например, ипотеку. И в-третьих, мотивационная часть будет привязана к конкретным результатам выполненной работы. Это будет способствовать росту мотивации действующих сотрудников, привлечет на госслужбу перспективных и эффективных специалистов», — рассказал Григоренко.