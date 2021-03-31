Группа депутатов в среду внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет жильцам многоквартирных домов принять на общем собрании решение об объединенном платежном документе, при этом функции по определению его формы закрепляются за Минстроем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа в думской электронной базе.

Жилищный кодекс предлагается дополнить нормой, согласно которой плата за жилое помещение и коммунальные услуги может вноситься в том числе на основании «объединенного платежного документа по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Делаться это будет «в соответствии с решением общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме».

Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, в настоящее время объединенные платежные документы предоставляются независимо от волеизъявления граждан на их получение. «Вместе с тем такой подход представляется неверным, поскольку собственники помещений должны самостоятельно принимать решение, хотят они оплачивать жилищно-коммунальные услуги по отдельным платежным документам или одному платежному документу», — указывают депутаты.

Одновременно с этим пока правительство не наделено правом регулировать вопросы, связанные с содержанием и формированием платежных документов для внесения платы за содержание жилого помещения, уплаты взносов на капитальный ремонт. При этом уже сегодня Минстроем РФ «утверждена примерная форма платежного документа для внесения платы не только за предоставление коммунальных услуг, но и за содержание жилого помещения, что выходит за пределы возложенного федеральным законодателем правового регулирования».



«Законопроектом фактически легализуется акт, принятый Минстроем России», — резюмируют авторы. В этом качестве выступили депутаты-единороссы во главе с первым заместителем председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым и зампредом комитета Павлом Качкаевым.