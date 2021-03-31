Дистанционный режим работы центров занятости в России продлен по 31 июля 2021 года. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.



«Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем. Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу», — говорится в сообщении Кабмина.

Такие временные правила были введены из-за коронавируса в начале апреля 2020 года.

Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное — 1 500 рублей. Граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца — 60% заработка, но не более 5 000 рублей.