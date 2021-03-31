Дефицит предложения на глобальном рынке нефти в среднем по году в 2021 году может составить 0,8 млн баррелей в сутки (б/с)в базовом сценарии, следует из доклада технического комитета ОПЕК+, подготовленного к заседанию министерского мониторингового комитета.

Обновленный прогноз по размеру дефицита оказался ниже мартовской оценки, тогда эксперты техкомитета ожидали, что он составит 1,2 млн б/с. При этом оценка роста спроса понижена с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с.

Всего в докладе представлено два сценария развития ситуации. Первый, базовый, предусматривает, что ОПЕК+ продолжает сокращать добычу нефти в соответствии с мартовским решением. Второй, альтернативный сценарий, допускает более медленное восстановление спроса. В этом случае рост спроса на нефть составит всего 4,1 млн б/с, а вместо дефицита на рынке образуется профицит предложения в размере 0,6 млн б/с.

При этом наибольшего дефицита ОПЕК+ ожидает в декабре этого года, в объеме 1,6 млн б/с. Дисбаланс на рынке нефти в 2020 году характеризовался профицитом, тогда она составил 3,2 млн б/с.

На заседании в среду мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит эти данные, чтобы определить наилучший сценарий действий на рынке нефти на ближайшие месяцы. По данным источников Reuters, ОПЕК+ может и в этот раз склониться к сохранению уровней добычи, отказавшись от планов по ее восстановлению.

Темпы потребления топлива в летний автомобильный сезон могут замедлиться из-за растущих случаев заболевания COVID-19 во всем мире. «С озабоченностью отмечаем, что, несмотря на развернувшуюся вакцинацию населения от коронавируса во всем мире, число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти во всем мире и новые меры изоляции вводятся во всем мире», — говорится в докладе. Это может привести к «неблагоприятным последствиям, несмотря на относительные улучшения в мировой экономике».



По мнению техкомитета ОПЕК+, названные неопределенности «могут негативно сказаться на восстановлении спроса на нефть, в особенности потреблении топлива в летний период».

При этом в докладе ожидается, что спрос на нефть в июне вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки к маю, до 95,6 млн б/с и будет расти вплоть до конца года.

Высокая волатильность на нефтяном рынке больше объясняется ожиданиями инвесторов, чем фундаментальными факторами, что говорит о нестабильности текущей конъюнктуры. «Волатильность, наблюдаемая в последние недели [на рынке нефти], подтверждает тот факт, что ожидания преобладают над фундаментальными факторами. Это требует постоянной осторожности и бдительного подхода к мониторингу ситуации», — говорится в докладе. При этом в нем отмечается, что преобладающая волатильность в структуре рынка «сигнализирует о нестабильной конъюнктуре».



При этом коммерческие запасы нефти стран ОЭСР, несмотря на их сокращение, все еще остаются выше среднего за пять лет уровня (2015—2019 годы).

Цена нефти с начала года выросла с 50 долларов за баррель до 64, в максимуме доходя почти до 70 долларов. Стоимость нефти не снижается даже после нормализации судоходного движения в Суэцком канале, удерживаясь в районе 65 долларов за баррель на ожиданиях инвесторов от заседания ОПЕК+.

Участники рынка ждут, что ОПЕК+ не поменяет стратегию и на апрельской встрече.