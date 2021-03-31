Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о так называемой «гаражной амнистии», упрощающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, передает ТАСС.

Законом вводится механизм, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, на которых размещены их гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на получение в собственность бесплатно находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него должно было возникнуть по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.



Упрощенный порядок регистрации распространяется на земельные участки под металлическими некапитальными сваренными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Закон при этом не затрагивает гаражи-ракушки. В Земельном кодексе закрепляется положение о том, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Граждане смогут получить право собственности на гараж и землю под ним по одному заявлению без уплаты госпошлины при его подаче. Они освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта. Гарантируется свободный и бесплатный проезд к гаражам по участкам общего пользования.