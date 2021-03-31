Объем просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях (МФО) составил рекордные 59,6 млрд рублей по итогам февраля, что на 2% больше, чем месяцем ранее. Количество просроченных микрозаймов также выросло до 5,4 млн рублей, что на 1,8% больше, чем по итогам февраля, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

При этом доля просроченной задолженности в общем портфеле МФО увеличилась на 0,5 процентного пункта по объему и снизилась на 0,3 п. п.

Что касается выдач новых микрозаймов, в феврале по сравнению с январем их объем снизился на 7,6% до 23,8 млрд рублей, число выдач сократилось на 7,3% до 1,8 млн займов. Средний размер займа за месяц почти не изменился, составив 13 107 рублей.