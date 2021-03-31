Президент РФ Владимир Путин считает, что тенденции к восстановлению экономики России закрепляются, но доходная база ряда регионов пока нестабильна. Это мнение он высказал на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

«Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются. Мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности, поэтому и доходная база регионов пока во многом нестабильна», — сказал Путин.

Российский лидер заметил, что тема региональных финансов держится в постоянном поле зрения властей. Тем не менее, по его словам, есть смысл обсудить состояние бюджетов субъектов РФ. Путин подчеркнул, что «одно из ключевых условий для долгосрочного социально-экономического развития территории всей нашей большой страны — состояние финансов». Он отметил, что за последнее время был реализован ряд мер поддержки регионов, была оказана необходимая помощь. «Напомню, что в прошлом году мы выделили 280 миллиардов рублей прямых дотаций и еще 223 миллиарда рублей специальных бюджетных кредитов», — сказал Путин.

Глава государства обратился к губернаторам с просьбой представить анализ финансового состояния регионов, а также высказать предложения о необходимых новых решениях, которые позволили бы не только обеспечить стабильность региональных финансов, но и повысить темпы экономического роста.



Президент напомнил, что правительству было поручено подготовить концепцию программы инфраструктурного развития регионов, проработать вопросы ее финансирования.