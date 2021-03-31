Президент России Владимир Путин призвал не предвосхищать решения по ключевой ставке, так как этот вопрос находится в компетенции Центробанка.

Так на совещании с членами правительства в среду он прокомментировал слова врио главы Мордовии Артема Здунова, который в своем выступлении заявил, что стоимость обслуживания коммерческих кредитов регионов будет увеличиваться, «так как будет расти ключевая ставка», передает ТАСС.

«Что касается ключевой ставки, то давайте оставим этот вопрос на решение регулятора, Центрального банка», — заметил Путин.



Банк России 19 марта повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых с 22 марта, и допустил ее повышение на следующих заседаниях.