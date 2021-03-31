Президент России Владимир Путин поставил задачу к концу текущего года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года. Необходимость этого глава государства обозначил в среду на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021—2023 годы.

«Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года, — указал Путин. — Мы с правительством постоянно это обсуждаем. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций».

По словам президента, также необходимо обеспечить надежную защиту трудовых прав россиян, работающих в удаленном формате. Власти рассчитывают, что бизнес направит на повышение зарплат средства, освободившиеся благодаря налоговым льготам, отметил Путин.