Президент России Владимир Путин поручил в течение двух недель определить параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному собранию. В этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, так чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному собранию», — обратился глава государства к участникам совещания с членами правительства в среду.

Также Путин распорядился подготовить конкретные предложения «по реструктуризации коммерческой задолженности и по запуску программы развития региональной инфраструктуры».

«Мы последовательно работаем над оздоровлением региональных финансов. Один из ключевых этапов здесь — реструктуризация коммерческой задолженности. Такие кредиты, как правило, стоят дорого, выдаются на короткий срок и являются весьма обременительными для региона. Нужно финализировать параметры такой реструктуризации, сделать ее максимально справедливой, провести это уже в ближайшее время, не откладывая в долгий ящик», — поручил президент.

Путин также подчеркнул, что именно сейчас, на этапе восстановления экономики и доходной базы регионов, крайне важно дать субъектам дополнительные возможности и инструменты для развития инфраструктуры, помочь сформировать базу для будущего экономического роста. Путин поддержал обозначенные вице-премьером Маратом Хуснуллиным принципы такой общенациональной программы и отметил, что ее реализация должна строго контролироваться Минфином и профильными министерствами. «Нельзя допустить ситуации, когда заемные ресурсы, привлекаемые под развитие инфраструктуры, направляются на покрытие текущих расходов, а их мы с трудом контролируем», — заключил президент.

Путин заявил, что Минфин РФ должен обеспечить постоянный контроль за сбалансированностью региональных бюджетов и использованием средств на их поддержку.

Глава государства отметил, что запущенные в прошлом году дополнительные механизмы поддержки региональных финансов в целом сработали успешно, и выразил уверенность, что и в этом году Минфин предложит необходимые инструменты. При этом «нормализация бюджетной политики в регионах должна быть поэтапной», что должно учитываться при определении объемов дополнительной поддержки.

«Ну, и контроль — со стороны Минфина должен быть постоянный контроль за этим, чтобы потом не говорить: «Ах, ах, что ж там произошло». Ну а вы-то куда смотрели?» — заметил Путин. Он подчеркнул, что «каждый чих» и каждую запятую не проконтролируешь, но в случае выявления проблем на них надо реагировать.

Кроме того, Путин отметил, что использование инфраструктурных облигаций и инвестиционных кредитов для финансирования регионов возможно, но при этом необходимо думать о возвратности.

«Да, реструктуризация возможна, особенно коммерческих кредитов, возможно и применение новых инструментов, как инфраструктурные облигации , инфраструктурные инвестиционные кредиты. Но, конечно же, [надо] думать о возвратности», — сказал президент.

Он напомнил о ранее запущенном инструменте инфраструктурных облигаций РЖД. «Но компания работает, генерирует денежный поток. А если мы говорим об инфраструктурных облигациях в других отраслях, о чем идет речь? Здесь надо точно понимать, как это будет выстроено», — сказал Путин.

Глава государства пояснил, что «одно дело — окупаемая инфраструктура, другое — какое-то строительство». По словам Путина, важно понимать, как такое строительство будет окупаться. «Надо все это внимательно посмотреть. То же самое касается и кредитов. В чем я поддерживаю министра финансов — это то, что ответственность всех участников процесса должна быть высокой», — заявил президент, указав, что в регионах часто происходят «малоприятные, не сказать вопиющие» случаи в этой сфере.

Президент согласился, что такие инфраструктурные проекты требуют глубокой проработки, однако подчеркнул, что «и затягивать [с ними] чрезмерно нельзя». «Если мы хотим, чтобы все эти механизмы заработали, давайте быстрее [готовить соответствующие проекты]», — сказал Путин.



Он также отметил, что в курсе дискуссии о том, по каким параметрам предполагается выстраивать работу, связанную с реструктуризацией кредитов регионов, и призвал продолжить деятельность в этом направлении.