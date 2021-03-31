Решение о снижении фискальной нагрузки на фонд оплаты труда является долгосрочным, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

«Напомню, мы вдвое снизили фискальную нагрузку на фонд оплаты труда для средних и малых компаний. Это решение, еще раз об этом скажу, носит долгосрочный характер. Отказываться мы не собираемся и, безусловно, рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса», — сказал Путин.