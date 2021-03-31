Правительственная комиссия по проведению административной реформы рассмотрела инициативу о запрете включать в договоры ряд условий, которые продавцы не могут навязывать клиенту, сообщил РАПСИ председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Как показывает практика, в договоры с потребителями нередко включаются условия, которые противоречат закону и неоднократно признавались в судах недопустимыми. Подготовленный законопроект повышает гарантии защиты прав потребителей и предусматривает перечень условий, ущемляющих их права», — отметил Груздев.

По его словам, на практике нередко потребителю предлагают типовой договор, содержащий неправомерные условия, при этом менеджеры отказываются вносить коррективы и удалять спорные пункты.

«Подготовленный законопроект запрещает отказывать человеку в исключении из договора неправомерных условий. Также нельзя будет отказывать в заключении договора на том основании, что гражданин настаивает на исключении недопустимых пунктов. Кроме того, инициатива предусматривает сроки компенсации потребителям убытков, возникших из-за включения в договор неправомерных условий», — добавил председатель АЮР.