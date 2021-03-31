Дикий капитализм неприемлем, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Цель бизнеса, на первый взгляд, это извлечение прибыли, но нормальный современный человек, современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый дикий капитализм неприемлем абсолютно», — сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

По его словам, в конечном счете это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса. «Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — пояснил Путин.