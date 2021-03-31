Президент России Владимир Путин напомнил о ситуациях, когда казна некоторых регионов «оказывалась в ловушке» из-за слишком дорогих коммерческих кредитов, и потребовал от чиновников всех уровней ответственного отношения к бюджету, передает ТАСС.

В среду на совещании с членами Кабинета министров глава государства затронул тему закредитованности регионов, в том числе наличия большого коммерческого долга у некоторых субъектов РФ. «Конечно, нужно эту проблему решать, и мы будем это делать. Но и от руководителей всех уровней требуется очень ответственное отношение к бюджетному процессу», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера о том, что субъекты РФ с большим коммерческим долгом «не получили соответствующий объем реструктуризации и оказались в ловушке». Комментируя это, президент вспомнил случаи, когда «некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали».



«А предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый коммерческий долг. Остается только вопрос открытым: зачем они это делали? Они, конечно, оказались в ловушке, точнее, не они, а их бюджеты. Но лучше бы их самих поместить в ловушку», — сказал глава государства.