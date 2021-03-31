Банк России установил официальные курсы валют на 1 апреля.

Курс доллара снизился на 6,5 копейки, составив 75,6373 рубля (75,7023 рубля на 31 марта). Курс евро понизился на 13,69 копейки до 88,7452 рубля (88,8821 рубля на 31 марта).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,54 рубля (минус 30 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 88,6 рубля (минус 31 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов: 75,48—76,01 рубля за доллар и 88,51—89 рублей за евро.