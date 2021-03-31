Объемы сомнительных операций в российском банковском секторе в 2020 году сократились на 26%. Такие данные приводятся в тематическом обзоре Центробанка.

По сравнению с 2019 годом вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям уменьшился на 21%. «В 2020 году Банком России были выявлены и совместно с кредитными организациями минимизированы объемы вывода денежных средств за рубеж по таким каналам, как сомнительные сделки по международным транспортным перевозкам, рекламным услугам, ценным бумагам. Сократились также объемы вывода средств по многократным переуступкам долга между недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности и нерезидентами по поставкам товаров (этот долг якобы был сформирован по импортным контрактам и договорам займа, заключенным пять — семь лет назад)», — сообщает регулятор.

В структуре сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в 2020 году основной объем (45% по сравнению с 27% годом ранее) приходился на сомнительные авансовые платежи за импортируемые товары.

Примерно на 30% уменьшились объемы обналичивания денежных средств в банковском и иных секторах (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами). Из материала ЦБ следует, что под транзитными операциями повышенного риска имеются в виду операции, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств, выводу денежных средств за рубеж либо способствующие уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС.

В 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (в основном речь идет об исполнительных надписях нотариусов и удостоверениях комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств, объемы которых возросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60%, до 25 млрд рублей.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году, как и в 2019-м, формировался в строительном секторе (38%), торговле (23%) и секторе услуг (22%).



«Работа по обеспечению прозрачности финансового сектора является одной из приоритетных для Банка России, регулятор проводит ее на постоянной основе совместно с участниками финансового рынка. Несмотря на особенности 2020 года, эта работа не остановилась», — отметил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.