Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих кредитов данного типа в феврале 2021 года составила 15,9%, увеличившись за год на 1,7 п. п. Об этом говорится в сообщении НБКИ. Данный показатель снижается уже 3 месяца подряд.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребкредитам были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (8,2%), Республике Татарстан (12,5%), Удмуртской Республике (13,9%), а также в Ленинградской (14,5%) и Московской (14,5%) областях. Самый высокий уровень просрочки по потребкредитам был отмечен в Ставропольском крае (22,6%), Волгоградской (20,6%) и Саратовской (19,4%) областях, а также в Алтайском крае (19,4%) и Самарской области (18,9%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель составил 15,2%.

Самая существенная динамика роста доли просроченной задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была отмечена в Санкт-Петербурге (+5,6 п. п.), Москве (+4,1 п. п.), Ставропольском (+3,5 п. п.), а также в Саратовской (+3,1 п. п.) и Волгоградской (+3 п. п.) областях. Небольшое сокращение данного показателя зафиксировано в том числе, в Иркутской области (-0,8 п. п.), Ханты-Мансийском АО (-0,4 п. п.), а также в Свердловской (-0,3 п. п.) и Кемеровской (-0,2 п. п.) областях.