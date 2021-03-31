Введение режима самозанятых позволило перевести 1,7 млн граждан на налог на профессиональный доход, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Совете Федерации.

«Это одна из позитивных новаций, которые осуществляются в последние годы. Все предыдущие формы учета самозанятых не давали результата. Но последний, новый подход позволил перевести и учесть по налогу на профессиональный доход 1,7 миллиона граждан», — сказал Кудрин, говоря об инициативе внедрения режима самозанятых.

По словам главы Счетной палаты, эксперимент по введению режима самозанятых имеет положительный результат. «38% граждан, ставших самозанятыми, за год до перехода о доходах не отчитывались и никаких налогов не платили. Значит, мы захватили ту аудиторию, ту часть населения, которая относилась к теневой экономике. Есть один фактор, который настораживает: выпадающие доходы внебюджетных фондов. <...> Но тем не менее, анализируя плюсы, минусы и риски, я бы сказал, что этот эксперимент имеет положительный результат», — отметил Кудрин.