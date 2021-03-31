МТС сообщает о деталях одобренной советом директоров программы обратного выкупа акций (buy back) в 2021 году на 15 млрд рублей, говорится в опубликованном 31 марта сообщении компании. Покупки будет осуществлять «дочка» оператора ООО «Бастион».

«План приобретения будет реализован 100-процентным дочерним обществом компании, ООО «Бастион». Сумма в 15 млрд рублей составляет около 198 млн долларов из расчета 75,83 рубля к 1 доллару по курсу ЦБ РФ на 30 марта 2021 года», — уточняется в сообщении.

Совет директоров 18 марта одобрил программу выкупа обыкновенных акций МТС (в том числе обыкновенных акций, представленных в виде американских депозитарных акций (ADS) на общую сумму до 15 млрд рублей до конца 2021 года.

Часть средств будет направлена на выкуп акций с открытого рынка, остальные средства будут пропорционально направлены на выкуп акций у основного владельца оператора АФК «Система» (владеет МТС через 100-процентную дочернюю структуру Sistema Finance S.A). В результате реализации программы эффективная доля группы АФК «Система» в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной, отмечает Прайм .

Решение о трехлетней программе выкупа собственных акций было принято советом директоров МТС в апреле 2016 года. В течение трех лет компания планировала потратить на это до 30 млрд рублей.

