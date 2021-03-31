Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), по предварительным расчетам, вырастет на 4,7% в 2022 году и на 5,8% — в 2023 году. Это будет зависеть от ситуации в экономике, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы предусмотрели сейчас в бюджете на 2022—2023 годы увеличение минимального размера оплаты труда на, соответственно, 4,7% и 5,8%. Это пока предварительные цифры. Безусловно, они зависят от того, как будет складываться ситуация в экономике», — сказала она на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021—2023 годы.

Голикова добавила, что рост в экономике и его влияние на заработную плату невозможно переоценить. «Здесь, конечно, все те меры, которые будут направлены на поддержку экономики, — они имеют существенное значение для заработных плат», — отметила вице-премьер.