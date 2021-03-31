Основными рисками для российского банковского сектора в текущем году являются возможные потери по кредитам, связанный с информационной безопасностью риск, а также санкционная угроза, считают представители международного рейтингового агентства Moody's.

«Прежде всего кредитный риск — он остается абсолютно базовым, фундаментальным риском. Второй риск — это IT-риск. Это как нарушения кибербезопасности, так и необходимость все более и более заметная апгрейдить системы, покупать очень дорогих специалистов, апгрейдить базы данных и так далее», — ответила на вопрос об основных рисках текущего года вице-президент — старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова.

Она добавила, что к связанному с информационной безопасностью риску также относится и требование о переходе российских компаний на отечественное программное обеспечение — хотя сам переход откладывается, затраты банки должны делать уже в текущем году.

Также актуальным остается санкционный риск, отметил младший управляющий директор банковской группы агентства Moody's Ярослав Совгира.

«Если санкционное давление будет возрастать, то мы не можем предсказать, по каким параметрам оно будет идти. Но есть риск — хоть и пока что не очень большой, но если он материализуется, он может стать существенным, — что ситуация сложится таким образом, что санкции по какому-то из направлений могут быть достаточно существенными», — подчеркнул он.