Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору на следующие 12—18 месяцев с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщила вице-президент — старший кредитный эксперт агентства Ольга Ульянова, передает ТАСС.

«Прогноз меняется с «негативного» на «стабильный», — сказала она.

Изменение прогноза основано на улучшении макроэкономической ситуации в РФ, указала эксперт. В агентстве ожидают, что ВВП России вырастет на 2,3% в 2021 году и на 2,1% в 2022 году после сокращения на 3,1% в 2020 году. Благоприятным для этого фактором является рост цен на нефть (по прогнозам, цена на нефть марки Brent в среднем составит 50 долларов за баррель в 2021 году против 41,7 доллара за баррель в 2020 году). Также постепенное ослабление мер борьбы с коронавирусом приведет к активизации деятельности предприятий и потребления, особенно это касается малого и среднего бизнеса, который наиболее сильно пострадал от ограничений, полагают в Moody's.

По оценкам агентства, кредиты банковского сектора вырастут примерно на 12% в 2021 году против 14% в предыдущем году, когда банки выдавали большие суммы кредитов, субсидируемых государством, в рамках мер по поддержке заемщиков, пострадавших от пандемии.

Рост в сегменте ипотечных кредитов продолжится, но будет медленным, считает Ульянова. «Поскольку задел еще велик (ипотека составляет порядка 9—10% от ВВП [РФ]), есть определенный резерв для этого роста. Он будет продолжаться», — сказала она. Говоря о просроченной задолженности, Ульянова отметила, что в течение 12 месяцев агентство ожидает роста ее доли до 15% по розничным кредитам и до уровня чуть выше 10% по корпоративным кредитам. Кроме того, порядка трети кредитов, по ее мнению, из реструктурированных могут перейти в проблемные.

Ульянова отметила, что ставки по вкладам благодаря повышению ключевой ставки ЦБ РФ будут расти.

Moody's указало на кредитные риски для российского банковского сектора в 2021 году, а также на риски в IT, связанные с кибермошенничеством. Банкам, по словам Ульяновой, придется постоянно обновлять свои защитные системы, готовить специалистов и переходить на отечественное программное обеспечение. Также, по ее словам, в числе основных рисков для банковского сектора — возможные санкции против России.



При этом Ульянова отметила, что введение цифрового рубля, которое планируется Центробанком, не приведет к оттоку банковской ликвидности. «ЦБ не заинтересован в этом оттоке. Если, действительно, будет какой-то эффект негативный на ликвидность банковского сектора, тот же ЦБ как кредитор последней инстанции будет вынужден закрывать этот эффект какими-то компенсирующими мерами. Поэтому полагаю, что проект по цифровому рублю ни в коей мере не ставит целью перетянуть часть ликвидности из банков в ЦБ. Если такой эффект будет, то он будет незначителен», — сказала она.