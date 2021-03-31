Минфин РФ планирует во II квартале разместить облигации федерального займа на 1 трлн рублей. Такие данные представлены в опубликованном ведомством графике аукционов по размещению ОФЗ на соответствующий период.

«Плановый объем размещения ОФЗ во II квартале 2021 года — 1 трлн рублей по номинальной стоимости», — говорится в сообщении.



Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком до пяти лет включительно — 100 млрд рублей по номиналу, со сроком от пяти до десяти лет включительно — 500 млрд, от десяти лет — 400 млрд рублей, указано в материалах Минфина.