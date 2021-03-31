Минфин России на аукционе в среду, 31 марта, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26236RMFS с датой погашения 17 мая 2028 года. Размещенный объем выпуска составил 200,9 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 243,6 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93,079% от номинала, средневзвешенная цена — 93,1625% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,06% годовых.