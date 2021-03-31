Ситуация с региональными бюджетами нормализовалась, прирост собственных доходов имеется в 71 субъекте РФ. Об этом сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства министр финансов РФ Антон Силуанов, рассказав в числе прочего, что Минфин готов рассмотреть вопрос о реструктуризации бюджетных кредитов регионам на 223 млрд рублей до 2029 года.

«В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. На 22 марта у нас есть последние отчетные данные: рост налоговых и неналоговых доходов регионов — 6,4%. Здесь и прибыль растет почти на 10%, налог на доходы физических лиц — 6,8%, и прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе», — сказал министр.

Руководство регионов должно отвечать за свои обязательства по неувеличению задолженности по коммерческим кредитам, подчеркнул Силуанов.

Вместе с тем он отметил, что Минфин готов рассмотреть вопрос о реструктуризации бюджетных кредитов регионам на 223 млрд рублей до 2029 года.

«Мы готовы рассмотреть вопрос о реструктуризации тех бюджетных кредитов, которые, Владимир Владимирович, по вашему поручению были даны в конце прошлого года. Сумма — 223 миллиарда рублей. В этом году эти деньги должны быть возвращены в федеральный бюджет», — сказал Силуанов.

Он уточнил, что может быть предусмотрена процедура списания этих кредитов.

«Мы говорим о том, что готовы рассмотреть реструктуризацию этих кредитов на общем основании до 2029 года с возможностью списания в случае, если средства от этих кредитов будут вложены в новые инфраструктурные проекты и, соответственно, получены от них дополнительные налоги, которые будут зачислены в федеральный бюджет. И на эту сумму мы спишем бюджетный кредит», — сказал министр финансов.

Кроме того, по информации главы ведомства, Минфин готов создать новый инструмент, который поможет на возвратной основе поддержать инфраструктурные проекты регионов.

«Мы готовы также создать новый инструмент, который бы помогал субъектам Российской Федерации на возвратной основе финансировать не текущие расходы, а именно расходы на инфраструктурные проекты, но только возвратные. И вопрос возвратности таких проектов нам необходимо будет рассматривать на правительственной комиссии», — сказал Силуанов.



По его словам, это будут дешевые деньги — под 3% на срок от десяти до 15 лет, чтобы проекты могли окупиться.