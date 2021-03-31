Минцифры считает неправильной практику установки неудаляемых приложений в рамках закона о предустановке на устройства отечественного программного обеспечения. Об этом заявил замглавы ведомства Максим Паршин, чей комментарий приводится на сайте Минцифры.

«Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться — отечественными, иностранным или всеми сразу. Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», — отметил Паршин.

Как поясняет в материале на эту тему РБК , ранее пользователи Samsung сообщили, что после обновления программного обеспечения у них на устройствах появились сервисы «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Представитель Samsung объяснял, что «с учетом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда», хотя и признал, что закон не обязывает устанавливать софт на ранее купленные устройства. Он говорил, что «большинство» предустановленных приложений можно полностью удалить, а для тех из них, которые удалить нельзя, можно убрать иконку.

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян в своем аккаунте в Facebook сообщил, что компания не просила производителей телефонов делать предустановленные приложения неудаляемыми. Он отметил, что в компании «чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается, — да, так делать нельзя». Он указал, что некоторые сервисы Google неудаляемые и Samsung мог сделать то же самое по отношению к приложениям «Яндекса», таким образом обеспечив им «не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ», как того требует закон. Вскоре после этого он добавил, что Huawei, Xiaomi, Vivo и другие вендоры подтвердили, что не будут делать свои приложения неудаляемыми.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты в декабре 2019 года. Он должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, но из-за пандемии срок вступления требований в силу дважды переносили, теперь производители гаджетов обязаны предустанавливать российский софт с 1 апреля 2021 года.

Минцифры утвердило перечень сервисов, которые будут претендовать на обязательную предустановку, в декабре 2020 года. В этот список вошли приложения, ориентированные на российскую аудиторию и с посещаемостью свыше 100 тыс. человек. Среди них — приложения «Яндекса», «Госуслуги», платежная система «Мир», «Кинопоиск HD» и другие.

Как в свою очередь передает ТАСС , все крупные производители, в том числе Apple, готовы выполнять закон о предустановке российского ПО на смартфоны и планшеты — об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Все устройства, которые будут произведены с завтрашнего дня и будут продаваться на территории страны, — все по умолчанию должны иметь российские приложения, либо эти приложения должны предлагаться для установки при активации этих устройств. На сегодня все крупные производители подтвердили выполнение требований закона, включая компанию Apple, которая до этого не предустанавливала российские приложения даже за деньги», — сказал министр.

По данным Шадаева, всего на смартфоны и планшеты будет устанавливаться 15 приложений, которыми ежедневно пользуются примерно 90% россиян. Это приложения ведущих интернет-компаний — «Яндекса» и Mail.ru Group. «Мы даем сейчас производителям время на раскачку, но с 1 июля в случае нарушения требований закона продавцы этих устройств будут штрафоваться», — добавил он.

Согласно постановлению правительства от 27 марта 2021 года, требования по предварительной установке российских программ на технически сложные товары распространяются на гаджеты, произведенные после 1 апреля 2021 года.

В перечень российских программ для предустановки с 1 апреля 2021 года на продаваемые в России технически сложные товары входят в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги».

: полная предустановка приложений на жесткий диск; предустановка в режиме «одного окна», когда пользователь сам выбирает, какое из предложенных приложений он хочет установить; также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель.