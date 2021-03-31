Финансовая самостоятельность регионов РФ в последние годы снижается, надо увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

«У нас увеличилась централизация доходов в рамках консолидированного бюджета», — сказал Кудрин, выступая с докладом о работе контрольного ведомства за 2020 год.

«Мы увеличиваем дотации субъектам Федерации, в том числе связанные с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами — у нас общий объем поддержки субъектов РФ даже вырос существенно, но это связанная помощь, окрашенная. А самостоятельность субъектов снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться, и покрытия полномочий субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, недостаточно», — заявил он.

«Нам надо увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты РФ будут распоряжаться самостоятельно», — полагает глава Счетной палаты.

С другой стороны, по его словам, в регионах сохраняется низкая финансовая дисциплина, плохое качество прогнозирования и финансового планирования. «Придется в ближайшие два-три года в работе с субъектами РФ уделять внимание вопросам долга», — сказал он.