Рекрутинговые реферальные программы действуют в 29% российских компаний, говорится в исследовании SuperJob. Работодатели выплачивают вознаграждение тем сотрудникам, которые рекомендовали кого-то из коллег или знакомых на вакантную должность, при условии, что кандидат подошел по профессиональным качествам и вышел на работу. При этом в 21% компаний реферальная программа распространяется на все вакансии, еще в 8% — лишь на некоторые. Чаще всего речь идет о сложно закрываемых позициях руководителей, IT-специалистов, менеджеров по продажам.

Принимать на работу новых сотрудников по рекомендации коллег, родственников, друзей или знакомых доводилось 85% HR-менеджеров. Каждому второму экономически активному россиянину (51%) доводилось рекомендовать на работу коллег, родственников, друзей или знакомых. Мужчины делают это чаще женщин (53% против 48%). Число тех, кому приходилось давать рекомендации, растет с возрастом и уровнем дохода респондентов: среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет подобный опыт есть у 38%, среди респондентов старше 45 лет — у 59%. Среди россиян с доходом до 30 тыс. рублей содействовать в трудоустройстве доводилось 42%, свыше 80 тыс. рублей — 58%.

О том, что предложенному кандидату удалось устроиться на работу, сообщили 79% респондентов, оказывавших содействие в трудоустройстве. Чаще о таком результате рассказывали респонденты старше 45 лет и с доходом свыше 80 тыс. рублей (по 81%), работодатели прислушиваются и к рекомендациям молодежи до 24 лет — 70%.