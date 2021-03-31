Чистая прибыль группы Газпромбанка за 2020 год составила 56 млрд рублей против 44,6 млрд за 2019-й. Такие данные отчетности по МСФО представили в ГПБ.

«Нормализованная чистая прибыль группы, несмотря на крайне негативные внешние факторы 2020 года, осталась на уровне 2019 года и составила 43,3 миллиарда рублей», — указал заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь.

В банке уточняют, что под нормализованной чистой прибылью имеется в виду показатель с учетом нетто-убытка от курсовых разниц в размере 12,7 млрд рублей по выпущенным бессрочным облигациям (погашенным в апреле 2020 года), отраженного в соответствии с МСФО в составе капитала. Все остальные показатели рассчитаны исходя из нормализованной чистой прибыли в 43,3 млрд.

Чистый процентный доход группы за 2020 год составил 169,5 млрд рублей (плюс 18,7% к результату 2019-го): процентные доходы сократились на 0,5%, а процентные расходы — на 10,8%.

Чистые комиссионные доходы составили 42,4 млрд рублей (34,2 млрд годом ранее). «Рост комиссионного дохода стал возможен благодаря продолжению активного развития розничного бизнеса, начатому в 2019 году (продажи «пакетных» предложений, страховых и сервисных, как по кредитным, так и по инвестиционным продуктам для физических лиц)», — поясняют в Газпромбанке.

Стабильные доходы группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, увеличились за год на 19,7% и достигли 211,9 млрд рублей, при этом доля стабильных доходов в операционном доходе группы составила 92,5% против 95,4% годом ранее.

Небанковские сегменты завершили 2020 год с убытком от операционной деятельности в 1,1 млрд рублей (годом ранее убыток достигал 13 млрд).

Активы группы на 31 декабря 2020 года составили 7 трлн 530,7 млрд рублей, увеличившись на 14,4% за год.

В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил 943,4 млрд рублей против 739 млрд на конец 2019 года.

Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 31 декабря 2020 года составил 5 трлн 254,1 млрд рублей (плюс 14,4%).

Объем корпоративных кредитов увеличился на 13,3% до 4 трлн 515,3 млрд рублей, розничных — на 21,5% до 738,8 млрд. Основную часть розничных кредитов составляют ипотечные кредиты (плюс 4,3% за год по объему при снижении доли с 64,6% до 55,5%). Объем потребительских кредитов розничным клиентам (включая кредиты на покупку автомобилей, кредитные карты и овердрафты) вырос на 53%.

«На розничный бизнес положительно повлияло развитие дистанционных каналов обслуживания, благодаря чему все базовые продукты и услуги предоставлялись онлайн. К концу IV квартала 2020 года общая база активных пользователей интернет-банка достигла 2,5 млн человек, увеличившись на 1 млн за год. При этом количество активных пользователей выросло на 70%. На конец декабря 2020 года дистанционными каналами обслуживания Газпромбанка пользовались 81% клиентов банка, имеющих карточные продукты, — это на 20 процентных пунктов больше, чем годом ранее», — подчеркивают в банке.

Расходы по созданию резервов под кредитные убытки составили за 12 месяцев 5,4 млрд рублей (10,5 млрд в 2019 году). Доля необслуживаемой ссудной задолженности в совокупном кредитном портфеле снизилась на 0,1 п. п. до 2,1% на 31 декабря 2020 года.

Объем средств корпоративных и частных клиентов на 31 декабря 2020 года составил 5 трлн 829,2 млрд рублей (плюс 17,3%), в том числе объем средств корпоративных клиентов вырос на 14,9% до 4 трлн 305,4 млрд, средств физических лиц — на 24,9% до 1 трлн 523,7 млрд.



Совокупный капитал группы, рассчитанный в соответствии с требованиями «Базель I», составил 790,8 млрд рублей (плюс 4,3% за год). На 31 декабря 2020 года коэффициент достаточности совокупного капитала группы равнялся 12,7% (13,1% на конец 2019 года), коэффициент достаточности капитала первого уровня — 11,8% (11,9% на конец 2019-го).