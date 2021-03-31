Биткоин в настоящее время не является важным элементом с точки зрения функционирования мировой финансовой системы. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной американским Советом по международным отношениям.



«Если мы взглянем на биткойн, мы не увидим, что это огромный или даже большой элемент с точки зрения функционирования валютной системы», — сказала она. Георгиева отметила, что МВФ не вкладывает средства в эту криптовалюту.

Глава фонда добавила, что биткоин открывает «возможность для капиталовложений» для тех, кто доверяет «этому активу».

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».