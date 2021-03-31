Девять человек осуждены на Ставрополье за кражи из банкоматов, в результате спецоперации предотвращено хищение 1,1 млрд рублей со счета в банке. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

«Пресечена и расследована деятельность преступного сообщества, участники которого осуществили серию краж денежных средств из банкоматов одной из кредитных организаций на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении.

Организатор преступного сообщества приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Остальные участники получили от 6,5 до 9 лет колонии общего режима.

По информации ведомства, в 2018 году преступники проникли в компьютерную сеть ставропольского банка и завладели деньгами из 22 банкоматов. В мае 2019 года в шести регионах были проведены обыски и задержания членов группы. У них изъято 12,5 млн рублей наличными, 567 банковских карт , на счетах которых находилось более 450 млн рублей, средства связи и компьютерная техника.