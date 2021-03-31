Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает жалобы от граждан на рост цен на авиабилеты в страны, с которыми Россия открыла сообщение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«В ФАС России поступают жалобы относительно цен на авиабилеты. ... Рост цен на международных направлениях вызван ограничениями перевозок, связанными с COVID-19», — рассказали в ФАС.

Тем не менее, в регуляторе подчеркнули, что вопросы регулирования перевозок на международных воздушных линиях относятся к компетенции авиационных властей.

«Под особым вниманием ФАС России находятся внутренние маршруты, где доля авиакомпании и ее группы лиц составляет более 50%, и маршруты, на которых полеты осуществляет единственный перевозчик. При выявлении нарушения антимонопольного законодательства ФАС России принимает соответствующие меры», — отметили в службе.

Как рассказали агентству в Aviasales, подорожание билетов в страны, с которыми у России сейчас открыто сообщение, в I квартале 2021 года составило от 6% до почти 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, меньше всего изменился средний чек на билеты на Кубу (+5,91%), в Турцию (+6,04%) и США (23,51%). Сильнее всего подорожали ОАЭ (+128,57%), Грузия (+65,85%) и Мальдивы (46,53%).