Российские регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом, пишут «Известия» . Такой прогноз приводит Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В прошлом году масштабного кризиса удалось избежать, прежде всего благодаря массированной поддержке из федерального центра — она составила 3,8 трлн рублей (в 2019-м — 2,5 трлн). В 2021-м году такой помощи уже не будет — она составит 3,1 трлн, а в последующие годы суммы будут еще сокращены, отмечается в документе. В этом году регионам предстоит погасить около 20% бюджетных кредитов, основная часть которых — краткосрочные, что также ограничит возможности новых заимствований.

Как пояснил автор доклада, ведущий эксперт ЦМАКП Роман Волков, хотя масштабных проблем ждать в этом году не следует, ряд субъектов находится в «красной зоне». Отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов превышает отметку в 84% у девяти регионов — Костромской, Псковской, Томской, Орловской областей, Карелии, Калмыкии, Удмуртии, Хакасии и Мордовии. Причем у последних трех индикатор — более 100%. Вероятность дефолтов в прямом смысле слова близка к нулю — таких прецедентов в истории России в принципе не было, но в некоторых регионах возможен запуск процедуры финансового оздоровления, отметил Волков.

Пресс-служба правительства Орловской области уточнила, что привлекать займы в 2021-м не планирует. В этом году регион, наоборот, намерен снижать долговую нагрузку. Поэтому рисков бюджетного кризиса там не видят. Остальные субъекты за пределами «красной зоны» также сообщили, что не видят предпосылок к резкому ухудшению ситуации.

В Минфине заявили, что меры по обеспечению устойчивого финансового положения регионов в 2021 году уже приняты. Для ускорения доведения в бюджеты целевой поддержки транши были распределены еще до начала года. По субсидиям и иным трансфертам до 1 января заключены соглашения на 1,4 трлн рублей. Вопросы о дополнительной поддержке будут рассматриваться — исходя из ситуации в экономике, пояснили в министерстве.

По словам старшего аналитика Moody's Владлена Кузнецова, ситуация с финансами регионов в ближайшие два года улучшится благодаря постепенной реабилитации экономики, но восстановление показателей будет неравномерным: субъекты с недостаточно развитой экономической базой продолжат испытывать трудности по поддержанию сбалансированного бюджета и сдерживанию роста долга. Федеральный центр не допустит полномасштабного кризиса в субъектах, но ситуация с долговой нагрузкой в некоторых регионах очень серьезная, отметил аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. Повышение закредитованности субъектов в этом году замедлится, но не остановится. По мнению АКРА, важно не допустить роста рисков рефинансирования — ситуации, когда значительная часть долга окажется краткосрочной. Как сообщил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов, возможно и резкое ухудшение положения дел в бюджетной сфере, но лишь при условии повторения экономического шока, сопоставимого с событиями 2020 года. Постепенное восстановление конъюнктуры внешних рынков указывает на то, что повторение такого сценария маловероятно.