В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничительные меры, ипотечный рынок в России поставил новый рекорд: кредитные организации выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн рублей, что превышает показатели 2019-го на 35% в количественном и на 51% в денежном выражении. Об этом говорится в обзоре , подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

«Основными причинами роста ипотечного кредитования стали снижение ставок по рыночным программам банков на фоне общего смягчения денежно-кредитной политики и появление в апреле 2020-го антикризисной льготной госпрограммы кредитования на приобретение жилья в новостройках под 6,5%», — говорится в обзоре.

Большинство банков из топ-20 по объемам ипотечного кредитования по итогам 2020 года показали существенный прирост выдачи. Наибольшие темпы прироста продемонстрировали санируемые регулятором через Фонд консолидации банковского сектора МИнБанк и Азиатско-Тихоокеанский Банк» (+830% и +605% соответственно), что позволило им войти в топ-20 по объему выдачи ипотеки. Более чем двукратный рост выдачи ипотечных кредитов показали банк «Ак Барс» (+171%), МТС Банк (+130%) и РНКБ (+126%).

Аналитики замечают, что в прошлом объем выданных кредитов у госбанков в среднем увеличивался более активно, чем у частных игроков, — 57% против 41%. Таким образом, резюмируют эксперты, госбанки вернули себе потерянное годом ранее лидерство по темпам прироста.

В 2021 году одним из ключевых факторов влияния на российский ипотечный рынок будет решение о завершении или продлении льготной ипотечной госпрограммы.

«Более вероятным мы считаем сценарий завершения госпрограммы в планируемый срок — 1 июля 2021-го или же ее значительной модификации, которая может заключаться в продлении программы только в отдельных регионах, где не наблюдалось существенного роста цен на первичное жилье, а также в ограничении количества ее участников за счет увеличения первоначального взноса или снижения максимального лимита на стоимость жилья, которое можно приобрести в рамках льготной ипотеки. При таком сценарии мы ожидаем, что объем выдач составит 3,6—3,8 трлн рублей, а вероятный диапазон средней ставки во втором полугодии 2021-го вырастет с 7—7,5% до 7,5—8% после завершения или изменения госпрограммы», — говорится в обзоре.