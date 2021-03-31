Отток средств населения затронул в феврале чуть меньше банков, чем в январе, а доля кредитных организаций, столкнувшихся с оттоком средств предприятий, напротив, увеличилась. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в аналитической записке рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Оттоки клиентских средств снова затронули большую часть сектора. Чистый отток средств физических лиц в феврале испытали 59,2% кредитных организаций (в январе — 61,5%), средств предприятий — 59% (в январе — 48,1%)», — отмечается в обзоре.

В то же время ряду крупных банков удалось стабилизировать динамику розничного фондирования: из топ-50 в соответствующем сегменте с оттоком средств населения столкнулись 22 игрока против 38 месяцем ранее.

Аналитики полагают, что банкам удастся частично вернуть привлекательность вкладов для физлиц за счет повышения ставок после увеличения ключевой ставки Центробанка . «В марте был прерван цикл снижения ключевой ставки. Ее дальнейшая динамика может привести к росту доходности вкладов и частично вернуть привлекательность этого инструмента для физических лиц, — отмечается в материале. — Однако вероятно, что в большей степени динамика розничного фондирования будет определяться способностью банков оперативно адаптировать свою инфраструктуру к возросшему инвестиционному аппетиту клиентов, в том числе обеспечить им бесперебойный и удобный доступ к фондовому рынку».

Что касается корпоративных ресурсов, то они, по оценке «Эксперт РА», «находятся в фазе типичной для начала года волатильности, а в дальнейшем перспектива стабилизации их динамики будет зависеть от темпов восстановления экономической активности в целом».

Усредненный по всем банкам уровень просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле сократился на 0,3 процентного пункта, до 5,3%, а в корпоративном, напротив, вырос на 0,4 п. п., до 4,7% за февраль. Эксперты объясняют, что последнее связано с приближением сроков окончания действия прошлогодних регулятивных льгот и признанием банками потерь по проблемным реструктурированным кредитам во избежание существенного единовременного стресса. Потери по портфелям кредитов, выданных физическим лицам, проявились и были по большей части отражены ранее.



Среди тенденций февраля в банковском секторе РФ также отмечается, что в связи с доформированием резервов по проблемной задолженности и волатильностью пассивов, препятствующей устойчивости источников доходов, 51,1% кредитных организаций показали сокращение регулятивного капитала (в январе доля таких игроков составляла 45%). «Впрочем, средний буфер капитала по-прежнему значителен и позволяет абсорбировать потери: медианный по всем кредитным организациям уровень достаточности совокупного капитала — 25,6%, основного капитала — 17,7%, базового капитала — 14,8% по состоянию на конец февраля», — уточняют аналитики.