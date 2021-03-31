Среди тенденций февраля в банковском секторе РФ также отмечается, что в связи с доформированием резервов по проблемной задолженности и волатильностью пассивов, препятствующей устойчивости источников доходов, 51,1% кредитных организаций показали сокращение регулятивного капитала против 45% в январе.
Отток средств населения затронул в феврале чуть меньше банков, чем в январе, а доля кредитных организаций, столкнувшихся с оттоком средств предприятий, напротив, увеличилась. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в аналитической записке рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Оттоки клиентских средств снова затронули большую часть сектора. Чистый отток средств физических лиц в феврале испытали 59,2% кредитных организаций (в январе — 61,5%), средств предприятий — 59% (в январе — 48,1%)», — отмечается в обзоре.
В то же время ряду крупных банков удалось стабилизировать динамику розничного фондирования: из топ-50 в соответствующем сегменте с оттоком средств населения столкнулись 22 игрока против 38 месяцем ранее.
Аналитики полагают, что банкам удастся частично вернуть привлекательность вкладов для физлиц за счет повышения ставок после увеличения ключевой ставки Центробанка. «В марте был прерван цикл снижения ключевой ставки. Ее дальнейшая динамика может привести к росту доходности вкладов и частично вернуть привлекательность этого инструмента для физических лиц, — отмечается в материале. — Однако вероятно, что в большей степени динамика розничного фондирования будет определяться способностью банков оперативно адаптировать свою инфраструктуру к возросшему инвестиционному аппетиту клиентов, в том числе обеспечить им бесперебойный и удобный доступ к фондовому рынку».
Что касается корпоративных ресурсов, то они, по оценке «Эксперт РА», «находятся в фазе типичной для начала года волатильности, а в дальнейшем перспектива стабилизации их динамики будет зависеть от темпов восстановления экономической активности в целом».
Усредненный по всем банкам уровень просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле сократился на 0,3 процентного пункта, до 5,3%, а в корпоративном, напротив, вырос на 0,4 п. п., до 4,7% за февраль. Эксперты объясняют, что последнее связано с приближением сроков окончания действия прошлогодних регулятивных льгот и признанием банками потерь по проблемным реструктурированным кредитам во избежание существенного единовременного стресса. Потери по портфелям кредитов, выданных физическим лицам, проявились и были по большей части отражены ранее.
Среди тенденций февраля в банковском секторе РФ также отмечается, что в связи с доформированием резервов по проблемной задолженности и волатильностью пассивов, препятствующей устойчивости источников доходов, 51,1% кредитных организаций показали сокращение регулятивного капитала (в январе доля таких игроков составляла 45%). «Впрочем, средний буфер капитала по-прежнему значителен и позволяет абсорбировать потери: медианный по всем кредитным организациям уровень достаточности совокупного капитала — 25,6%, основного капитала — 17,7%, базового капитала — 14,8% по состоянию на конец февраля», — уточняют аналитики.
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