Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев, пишут «Известия» . Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда».

В соответствии с Жилищным кодексом при продаже квартиры долги за сборы по взносам на капремонт переходят от старого собственника новому. Остальная задолженность (за управление, содержание, текущий ремонт, а также за коммунальные услуги) остается за предыдущим собственником квартиры, рассказал заместитель генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда», член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. Обязанность по внесению платы за ЖКУ, согласно Жилищному кодексу, появляется с момента возникновения права собственности, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги, отметил Гордеев. В случае наследования квартиры долги за ЖКУ переходят наследнику, добавил Склянчук.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила распространить правовую конструкцию по передаче долга за капремонт новому собственнику на все виды платы за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Также целесообразно распространить норму на задолженность предыдущего собственника по оплате коммунальных услуг (вода, свет, тепло), сказано в пояснительной записке к проекту.

По итогам III квартала 2020-го общий объем задолженности потребителей за ЖКУ в России составил 1,35 трлн рублей, сообщили в Минстрое. Поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов, считает Гордеев. Минстрой поддерживает необходимость решения вопроса о погашении задолженности при продаже квартиры, но вопрос является крайне чувствительным для населения, сказали там. Позиция Минстроя по предложению ассоциации «ЖКХ и городская среда» будет сформирована после детального изучения представленного документа, в том числе с привлечением к его рассмотрению экспертного сообщества.

По словам экспертов, инициативу стоит сразу распространить и на загородную недвижимость — изменение может привести к тому, что решение о погашении задолженности будет приниматься на этапе заключения сделки. Проблема в том, что все виды коммунальных и жилищных платежей носят индивидуальный характер — потребляем столько воды и электроэнергии, сколько нам требуется, отметил Павел Склянчук. Он считает, что необходимо снять барьеры, препятствующие взысканию долгов с бывших собственников, чтобы исключить возможность номинальной смены владельца квартиры как способ ухода от оплаты задолженности за ЖКУ. Более щадящий вариант — запретить продавать квартиры с долгами за ЖКУ, считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Это справедливо: кто потребил, тот и платит, отметила она.