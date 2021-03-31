Банк России 31 марта выпускает в обращение памятные монеты к 60-летию первого полета человека в космос, сообщает пресс-служба регулятора.



«Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту был запущен с космодрома Байконур на околоземную орбиту. Полет первого космонавта ознаменовал прорыв человечества в космическое пространство», — напоминает регулятор.



Выпускаются четыре новые монеты:

серебряная номиналом 25 рублей;

серебряная номиналом 25 рублей с цветным покрытием;

из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей;

из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием.

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 25 рублей расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных — зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца. Внизу по окружности имеются надписи: «12 апреля 1961 г.», «60 лет первого полета человека в космос».

Тираж монеты — 1 тыс. штук.

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием расположены рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды в виде вставки из искусственного камня на фоне выполненных в цвете стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных — зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца; внизу по окружности имеются надписи: «12 апреля 1961 г.», «60 лет первого полета человека в космос».

Тираж монеты — 500 штук.



На оборотной стороне монеты номиналом 25 рублей из недрагоценных металлов расположено рельефное изображение летящей фигуры человека с крыльями на фоне стилизованного изображения звездного неба; имеются надписи: вверху по внутренней окружности — «12 апреля 1961 г.», на кольце — «60 лет первого полета человека в космос».

Тираж монеты — 850 тыс. штук.



На оборотной стороне монеты номиналом 25 рублей из недрагоценных металлов с цветным покрытием расположено рельефное изображение летящей фигуры человека с крыльями на фоне выполненного в цвете стилизованного изображения звездного неба; имеются надписи: вверху по внутренней окружности — «12 апреля 1961 г.», на кольце — «60 лет первого полета человека в космос».

Тираж монеты — 500 штук.