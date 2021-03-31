Банк России опубликовал основные показатели статистики внешнего сектора РФ в 2020 году . Некоторые цифры были уточнены по сравнению с предварительной оценкой, следует из материалов ЦБ.

По данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2020 году сложилось в размере 33,9 млрд долларов США, что почти в два раза меньше показателя предыдущего года. Предварительная оценка , представленная в январе, составляла 32,5 млрд.

«Ключевую роль сыграло ослабление профицита торгового баланса вследствие значимого снижения стоимостных объемов российского экспорта под влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры при сокращении импорта в меньших объемах. Нивелирующий эффект на сальдо счета текущих операций оказало сокращение дефицита других его компонентов. Падение импорта по статье «Поездки», обусловленное ограничительными мерами на международные выезды россиян, привело к сжатию дефицита баланса услуг, а уменьшение доходов, выплаченных нерезидентам, — к сокращению отрицательного сальдо инвестиционных доходов», — поясняет регулятор.

Оценка чистого оттока капитала частного сектора (чистого кредитования нерезидентов) также немного увеличена. Январская оценка составляла 47,8 млрд долларов, а в сегодняшнем релизе указано, что «сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере 48,4 млрд долларов США против 22,1 млрд долларов США в 2019 году. В отчетном году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств, сформированное как банками, так и прочими секторами».

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

«Международные резервы в результате учтенных в платежном балансе операций уменьшились в течение 2020 года на 13,8 млрд долларов США. Изменение показателя было обусловлено главным образом продажей иностранной валюты на внутреннем рынке, осуществляемой Банком России в рамках бюджетного правила, а также погашением суверенных долговых инструментов, номинированных в иностранной валюте», — указано в релизе.

Эта оценка не изменилась по сравнению с январской. В целом международные резервы РФ прибавили за 2020 год порядка 41,4 млрд долларов. Из материалов ЦБ следует, что указанное сокращение на 13,8 млрд долларов в результате операций было перекрыто увеличением примерно на 52,2 млрд в результате переоценки и на 3 млрд за счет прочих изменений.

Согласно уточненным данным, внешний долг РФ уменьшился на 23,6 млрд долларов — до 467,9 млрд на 1 января 2021 года, в том числе в результате отрицательной переоценки обязательств, связанной с обесценением рубля. Первоначальная оценка показателя составляла 470,1 млрд долларов (сокращение за год оценивалось в 21,3 млрд).



«Существенное снижение иностранных обязательств в сочетании с ростом внешних активов обусловило изменение чистой международной инвестиционной позиции Российской Федерации в 2020 году с 358,7 млрд долларов США на начало года до 504,5 млрд долларов США на 1 января 2021 года», — сообщается также в релизе ЦБ.