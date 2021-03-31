Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны будут с 1 октября 2021 года соблюдать норматив достаточности капитала и формировать резервы под кредитные требования. Такой проект указания Банк России опубликовал для обсуждения с рынком.

Норматив достаточности капитала планируется установить на полгода раньше, чем предполагалось, а переходный период сократить с трех до полутора лет. Таким образом, на первом этапе норматив составит 4%, с 1 апреля 2022 года — 6%, с 1 октября 2022 года — 8% (это целевое значение).

Резерв под обесценение активов, составляющих кредитные требования, будет вычитаться из величины основного капитала при расчете норматива. Резерв можно будет уменьшать, если требования обеспечены активами хорошего качества. Подобный подход реализован для банков. У брокеров требования по резервированию нет, хотя они так же, как и банки, могут использовать в своих интересах средства клиентов в том числе для того, чтобы выдавать займы и заключать сделки внебиржевого РЕПО, в результате которых возрастает кредитный риск брокера в отношении его контрагентов.

«Мы решили ускорить введение норм, направленных на повышение надежности профучастников, так как количество их клиентов растет очень быстро. Мы хотим создать нормативную среду, которая защищает клиента от реализации кредитных рисков на стороне брокера. Инвестиции сами по себе — рискованная деятельность, но риски финансовой устойчивости профучастников в условиях бурного роста рынка не должны ложиться на клиентов», — считает заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.