Банк России намерен проработать вопрос отнесения вторичного жилья к классу «зеленого» в рамках работы над концепцией предоставления «зеленой» ипотеки , сообщили ТАСС в пресс-службе банка.



«Безусловно, требует проработки вопрос отнесения вторичного жилья к классу «зеленого». Это может быть сделано как в рамках обеспечения его реконструкции, так и в рамках его оценки и признания соответствующим стандартам «зеленого» строительства», — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, может ли вторичное жилье претендовать на получение статуса «зеленого».

Ранее в феврале стало известно, что Банк России в текущем году намерен провести эксперимент по «зеленой» ипотеке.

Комментируя механизм будущего инструмента, в банке отметили, что речь идет, прежде всего, о предоставлении заемного финансирования на строительство, реконструкцию и приобретение объектов недвижимости, соответствующих стандартам «зеленого» строительства. При этом энергоэффективность не будет единственным критерием для оценки жилья.

«В качестве компонентов «зеленого» объекта недвижимости могут также выступать такие критерии, как экологичность используемых материалов, системы водоотведения, утилизации отходов, благоустройство и озеленение окружающей территории и так далее», — сказали в ЦБ РФ.

«Зеленое» финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.



В середине июля 2020 года «ВЭБ.РФ» подготовил и разместил первую версию методических рекомендаций по «зеленому» финансированию. Тогда в ВЭБ отмечали, что рекомендации определяют архитектуру национальной системы «зеленых» финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях.

В ноябре 2020 года правительство России утвердило «ВЭБ.РФ» в качестве методического центра в области «зеленого» финансирования.