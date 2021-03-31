Выход из послаблений регулятора по резервам в отношении реструктурированных ссуд (в апреле 2021 года — по крупным компаниям, в июле — по физическим лицам и малым и средним предприятиям) не сильно ударит по банковской прибыли и не скажется на устойчивости сектора, показывает исследование , проведенное ЦБ.

«Банки использовали эти послабления ограниченно, а в преддверии отмены довели фактические резервы практически до требуемого уровня. Однако в будущем могут потребоваться дополнительные резервы, так как не все заемщики смогут восстановить свое финансовое положение», — указывает регулятор.

С начала пандемии для поддержки заемщиков банковский сектор реструктурировал кредиты на сумму более 7 трлн рублей, что составляет около 12% всего кредитного портфеля. Основной объем реструктуризаций приходится на крупные компании (5,5 трлн рублей), из которых около 40% имели высокую долговую нагрузку, что делает их финансово уязвимыми. Особенно это относится к заемщикам из секторов недвижимости и строительства, нефтегазовой промышленности и металлургии (2/3 всех реструктуризаций крупных компаний), хотя рост цен на нефть и металлы, который наблюдается со второй половины 2020 года, вероятно, будет способствовать улучшению их финансовых показателей. Из реструктурированных кредитов граждан и МСП потенциально могут уйти в дефолт до 30%.

Возможный объем дорезервирования консервативно оценивается в 1,4 трлн рублей, что является посильным для сектора с учетом его прибыльности (1,6 трлн в 2020 году) и запаса капитала (5,8 трлн на 1 января 2021 года). Также важно отметить, что резервы нужно будет формировать не единовременно, а постепенно, по мере «вызревания» проблем в портфеле (после предыдущего кризиса это заняло до двух лет применительно к кредитам физических лиц и МСП и до четырех лет в сегменте крупных компаний).

При этом финальные потери банков по этим кредитам, вероятно, будут меньше, так как по большей части кредитов есть залоги, которые впоследствии могут быть реализованы банками.