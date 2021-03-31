Оптовые цены на бензин превысили розничные в Тверской области, Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине, пишут «Известия» . Об этом сообщили представители бизнеса. По их мнению, ситуация может привести к дополнительному росту розничных цен и массовым банкротствам заправок уже летом.

Резкий рост оптовых цен произошел с декабря 2020 года по конец марта 2021-го — поставки с некоторых НПЗ подорожали на 20–30%. По данным Приморского топливного союза, цена тонны бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) при покупке с Ангарской нефтехимической компании (АНХК) 29 марта составила 56 тыс. рублей. А с учетом ж/д тарифа до Владивостока (7,5 тыс. рублей) цена тонны топлива определена в 63,5 тыс. рублей, или 48,6 рубля за литр. Средняя розничная цена на АЗС ННК за литр Аи-92 составила 46,9 рубля, что на 1,71 рубля меньше (или на 3,5%), чем в опте. По бензину Аи-95 оптовая цена оказалась выше на 5,8% и составила 50,7 тыс. рублей в сравнении со средней розничной в 47,8 рубля за литр. Если ситуация продлится до июня, вероятно, начнется банкротство АЗС, что может обострить проблему дефицита топлива на Дальнем Востоке, предупредил глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков. Также не исключен дополнительный рост розничных цен, считает он.

Как отметили в Независимом топливном союзе (НТС), оптовые цены растут на НПЗ по всей стране. На предприятиях «Лукойл-Ухтанефтепереработка» тонна Аи-92 подорожала с 1 декабря 2020 года по 29 марта 2021-го на 19,7%, на Омском НПЗ — на 20,9%, на Московском НПЗ — на 17,9%, на АО «ТАНЕКО» — на 21%. В НТС напомнили, что с 2019 года власти стараются не допускать подорожания бензина выше темпов инфляции в годовом выражении. Рост цен для независимых АЗС — серьезная проблема, заключили в НТС.

В Минэнерго сказали, что разработали и внесли в правительство проект постановления о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов ж/д транспортом в направлении ДФО (исключая поставки на экспорт) в размере до 4 тыс. рублей за тонну. Мера позволит снизить цены на топливо в опте и не допустить их роста в рознице, отметили в ведомстве. В Минэнерго считают, что демпфер показал свою эффективность. В 2020 году рост средних цен на моторное топливо в рознице составил 2,2%, что ниже уровня инфляции, сказали в ведомстве. Там также отметили, что общая ситуация с топливообеспечением внутреннего рынка стабильная: объем производства бензина в марте 2021 года ожидается на 2,6% выше уровня аналогичного периода 2019-го, а объем отгрузки на внутренний рынок — на 8% выше. Также ведется мониторинг состояния топливного сектора в постоянном режиме и в случае необходимости могут быть рассмотрены дополнительные меры.

По словам главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, вопрос корректировки демпфера уже находится на рассмотрении правительства. Для решения проблемы стоит увеличить нормативы продаж бензина на бирже до 15%, считает он. Чирсков уверен, что нынешняя динамика оптовых цен говорит о неэффективности демпфера. Изначально он создавался как механизм сохранения маржинальности розничной реализации топлива. И в итоге эту функцию не выполняет, согласен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Даже розничные цены сейчас растут выше инфляции, отметил эксперт.