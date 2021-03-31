Дочерний банк ВТБ «Возрождение» 15 июня будет присоединен к другой «дочке» ВТБ — БМ-Банку (бывший Банк Москвы). Об этом на брифинге с журналистами заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.



«Мы вплотную подходим к реорганизации наших дочерних банков: «Возрождение», Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк. <...> Первым шагом выступает, по сути, присоединение самого большого банка — «Возрождение» — по количеству клиентов, по рыночной доли, самого развитого с точки зрения IТ. И это присоединение ожидается быть полностью реализованным в технологическое окно с 15 июня. Для любого присоединения банков нужно технологическое окно, когда период долгих праздников, нет клиентских операций или их очень мало. Мы определили праздники вокруг 12 июня, там есть несколько выходных дней. То есть 15 июня банк «Возрождение» прекращает свое существование и присоединяется к БМ-Банку», — сказал он.

Пьянов отметил, что у банка «Возрождение» есть миноритарные акционеры, которые владеют привилегированными акциями кредитной организации. Банкир также рекомендовал миноритарным акционерам «Возрождения» не участвовать в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров и, согласно действующему законодательству, предъявить в 45-дневный срок свои акции к обратному выкупу банку «Возрождение».

«Мы имеем ситуацию, когда рыночная оценка имеет разрыв фундаментальный. Поэтому у акционера миноритарного по «префам» есть две стратегии. Первая стратегия, как я озвучил, отказаться от голосования, предъявить в 45-дневный срок акции к обратному выкупу и получить средневзвес рыночной стоимости за шесть месяцев, то есть, по сути, повышенную стоимость в размере, как мы рассчитываем, где-то около 290 рублей за акцию. Либо второй вариант — конвертироваться сначала в акции БМ-Банка, которые не являются котируемыми, и конвертация будет происходить не по рыночному коэффициенту, а по оценке оценщика, которая меньше, чем рыночная. То есть акционер потеряет на коэффициенте конвертации, но и самое важное — акционер иммобилизирует свои денежные средства, потому что из БМ-Банка невозможно выйти, он является некотируемым», — пояснил Пьянов.

Он уточнил, что в случае второго варианта развития событий акционерам придется ждать до 2023 года, когда БМ-Банк присоединится к ВТБ. Тогда акции БМ-Банка превратятся в котируемые акции ВТБ. «И в этом смысле доходность и рыночная оценка ВТБ в 2023 году будет иная, худшая для конвертации, чем сейчас. Поэтому с точки зрения ликвидности, своих экономических интересов, максимизации прибыльности стратегия — не голосовать, занести по среднемесячному средневзвесу на обратный выкуп и, например, инвестировать сейчас в ВТБ будет гораздо выгоднее с точки зрения ликвидности и доходности, чем конвертироваться через БМ-Банк в ВТБ и выйти в 2023 году», — заключил банкир.

ВТБ приобрел 85% «Возрождения» в октябре 2018 года, позднее увеличив свою долю до 96,3%. Ранее банк контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Продать «Возрождение» им пришлось по требованию ЦБ, так как владельцы банков, допустившие санацию (санировался принадлежавший Ананьевым Промсвязьбанк), не имеют права владеть более 10% акций любой кредитной организации.

