Банк России с 31 марта 2021 года обновил сценарии обязательного стресс-тестирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщает пресс-служба регулятора.

Жесткость стресс-тестов по степени влияния на портфели НПФ не изменилась по сравнению с предыдущими сценариями, опубликованными 30 сентября 2020 года. При этом в сценариях уточняются траектории основных экономических показателей в соответствии с текущей ситуацией.

Например, пересмотрены изменения доходностей ОФЗ, ставок денежного рынка, спреда доходности корпоративных облигаций.