📰 Инвесткомпания «Ленинградское адажио», принадлежащая через кипрский офшор бенефициару группы компаний «Регион» Сергею Сударикову, поменяла структуру владения, пишет «Коммерсант» . Компанию по-прежнему контролирует Судариков, однако делает это в том числе через российскую ИК «Регион». В самой ГК утверждают, что сделка по продаже WHPA 55,6% «Ленинградского адажио» ИК «Регион» «состоялась в рамках происходящей консолидации активов». Редомициляция, по мнению участников рынка, может быть связана со все более внимательным отношением регулятора к акционерам НПФ и «становящейся агрессивной внешнеполитической средой». Возможно ожидать дальнейшего перевода ИК «Ленинградское адажио» в российскую юрисдикцию, считают эксперты.

📰 Ряд мировых компаний-«суперзвезд» в пандемию смогли перейти на онлайн-каналы продаж, автоматизировали производство, увеличили эффективность и ускорили процессы принятия решений, пишет РБК . Об этом говорится в новом исследовании McKinsey Global Institute «Вернутся ли производительность и рост после кризиса COVID-19?». Если такое корпоративное поведение станет нормой, а спрос будет устойчивым, годовой рост производительности труда в мире может ускориться примерно на 1 п. п. в период до 2024 года, считают аналитики. В результате рост производительности после пандемии может оказаться в два раза быстрее, чем после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Если прирост эффективности будет сконцентрирован только в ведущих отраслях и фирмах-«суперзвездах», разрыв между ними и отстающими может увеличиться, что приведет к увеличению неравенства в личных доходах и росту безработицы.

📰 Пара USD/RUB в среду будет торговаться преимущественно в диапазоне 75—76, закрытие вероятно вблизи уровней 76 за доллар и 89 за евро, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгия Ващенко. По его словам, игроки пока не собираются делать ставки на укрепление рубля. С технической точки зрения растет вероятность выхода пары из указанного коридора, ближайшим сопротивлением является отметка 79 рублей за доллар. Если котировки Brent сумеют вновь закрепиться в диапазоне 65—70 долларов за баррель, то пара USD/RUB удержится в привычном коридоре 73—76. Ващенко отметил, что новостной фон умеренно негативный — в Европе и США растет заболеваемость COVID-19, несмотря на усилия по борьбе с его распространением, в отдельных регионах говорят о высокой вероятности третьей волны. Негативный сценарий подразумевает рост курсов доллара и евро до 79 и 91 соответственно, прогнозирует эксперт.

📰 Почти треть россиян намерены удалять предустановленные отечественные программы и приложения с новых смартфонов, компьютеров и телевизоров, пишут «Известия» . Это показал опрос компании ESET. Поскольку на рынке и так доминирует иностранный софт, большинство российских разработчиков считают обозначенную долю ожидаемой и некритичной. У IT-компаний и правительства есть потенциал для сокращения процента удалений отечественного ПО, считают эксперты. Это можно сделать за счет рекламы и улучшения качества продуктов или радикальных мер вроде возможного ограничения работы иностранных сервисов, пояснили специалисты.