КБ «Новый век» (ООО) запустил в промышленную эксплуатацию ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» компании ИНВЕРСИЯ. Процесс внедрения был осуществлен в максимально короткие сроки: начало работ было положено в октябре 2020 г., а уже в феврале 2021 г. успешно завершились приемо-сдаточные испытания основного функционала ЦАБС.
В ходе запуска специалистами компании дополнительно была реализована онлайн загрузка курсов покупки/продажи валюты для операций с физическими лицами как в кассу банка, так и в систему ДБО. Также была выполнена интеграция по СБП-платежам с ДБО стороннего разработчика.
На начало марта определен следующий этап сотрудничества, предполагающий автоматизацию таких направлений как: собственная бухгалтерия банка, электронное хранение документов, работа с ФССП, расширение пакета отчетных форм.
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