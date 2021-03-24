В ходе запуска специалистами компании дополнительно была реализована онлайн загрузка курсов покупки/продажи валюты для операций с физическими лицами как в кассу банка, так и в систему ДБО. Также была выполнена интеграция по СБП-платежам с ДБО стороннего разработчика.

На начало марта определен следующий этап сотрудничества, предполагающий автоматизацию таких направлений как: собственная бухгалтерия банка, электронное хранение документов, работа с ФССП, расширение пакета отчетных форм.