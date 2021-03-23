К одной из негативных тенденций относится постепенное снижение в прошлом году Центробанком РФ ключевой ставки, которая неразрывно связана с потребительскими ставками по вкладам и кредитам в частных банках.

О текущей ситуации на рынке и перспективах роста ставок по вкладам рассуждает Неплюев Николай Владимирович, член совета директоров «Тольяттиазот» и частный эксперт по инвестициям и финансам.

Николай Неплюев: на финансовом рынке пока все спокойно

Предваряя аналитический прогноз, Николай Владимирович Неплюев обрисовал сложившуюся к сегодняшнему дню картину в банковской сфере. Ничего критически серьезного и проблемного в ней нет, однако по-прежнему сохраняется некоторая напряженность, связанная с выводом вкладчиками денежных средств с банковских счетов.

«Прежде чем делать какие-либо прогнозы, давайте проанализируем складывающуюся в банковском секторе ситуацию. В 2020 году Центробанк понижал ключевую ставку четыре раза, и не всегда этот процесс происходил плавно, без последствий для экономики. К примеру, в апреле регулятор понизил ставку на 0,5 %, а в июне на 1 %. Это привело к тому, что ставка зафиксировалась на предельно низком уровне — 4,25 % (напомню, что в начале прошлого года этот показатель составлял 6,25 %).

Снижение ключевой ставки привело к тому, что упали ставки по вкладам для населения. Фактически сложилась довольно неприятная ситуация: ставки по вкладам едва ли дотягивают до уровня инфляции вплоть до сегодняшнего дня. И нет ничего удивительного в том, что люди в какой-то момент просто начали массово забирать финансовые средства из банков. Согласно подсчетам Центробанка, россияне в прошлом году вывели со счетов не менее 15 млрд рублей, а объем валютных депозитов снизился до рекордных за последние девять лет 61,4 млрд рублей.

Все это хоть и создает определенную напряженность в сегменте банковского кредитования и депозитной политики, однако пока не дает поводов для серьезного беспокойства».

Николай Владимирович Неплюев: ключевая ставка в 4,25 % меняться в ближайшее время не будет

Оценивая состояние банковской сферы и российской экономики в целом, Николай Владимирович Неплюев предполагает, что Центробанк понижать дальше ключевую ставку не будет.

«В этом году банки, скорее всего, продолжат наводить порядок в балансах, которые частично пострадали из-за последствий кризисного 2020 года. Глубокий анализ поможет определить, какая доля заемщиков (физических и юридических лиц) смогла воспользоваться реструктуризацией и вернуться в платежеспособное состояние, а какая оказалась на грани банкротства. Банки продолжат интенсивно наращивать объем резервов, при этом выручки вполне будет хватать и на абсорбирование кредитных потерь. Соответственно, по итогам года банковская сфера в целом продемонстрирует рост небольшой прибыли.

В феврале Центробанк в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне в 4,25 % годовых. На это решение влияют темпы ускорившейся инфляции и связанные с ней риски. В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан.

Все это указывает на то, что в 2021 году ключевая ставка снижаться, скорее всего, не будет».

Николай Неплюев: ставки по банковским вкладам чуть-чуть подрастают

Николай Владимирович Неплюев считает, что для сохранения имеющихся на сегодня депозитов частных лиц банкам достаточно незначительного повышения ставки по вкладам. Более того, тенденция к такому повышению уже наблюдается с начала 2021 года.

«Как я уже отметил, объективная картина на сегодня такова, что доля средств физических лиц в пассивах банков достигла минимального значения за последние два года. Однако нужно учитывать, что при растущих темпах кредитования банкам нужны депозиты населения для фондирования собственного идущего в рост портфеля. Соответственно, для сохранения имеющихся финансовых пассивов населения банки должны простимулировать россиян на пролонгирование депозитов. Сделать это можно только в случае повышения ставок по вкладам.

Значительной корректировки ставок по вкладам не будет. Для того чтобы уравновесить активы и пассивы, банкам достаточно повышения ставки в пределах 0,5 процентного пункта.

Характерно, что некоторые банки уже демонстрируют курс на легкое повышение ставок. Так, банк «Восточный» в феврале поднял ставку по основным своим вкладам («Сберкнижка», «Восточный») на 0,5 пунктов, «ОТП-банк» поднял процентную ставку на депозите «Проценты сразу» с 4,2 до 4,4–4,6 %. Ранее по отдельным видам вкладов поднимали ставку «Абсолют банк», Россельхозбанк, Росбанк, «Юникредит» и АТБ».

Николай Владимирович Неплюев о перспективах роста ключевой ставки Центробанка

Сдержанного оптимизма Николай Неплюев придерживается и в своем прогнозе относительно повышения ключевой ставки Центробанка. Впрочем, в ближайшее время этого повышения все же ожидать не стоит.

«Центробанк пойдет по пути постепенного, плавного повышения ключевой ставки только в том случае, если российская экономика окончательно оправится от последствий пандемии и начнет демонстрировать явно положительные сигналы роста.

Доходы и покупательская способность населения в начале года показывали положительную динамику (что, собственно, слегка и разогнало инфляцию), но это пока сезонный тренд, вызванный проеданием декабрьских депозитов (согласно опубликованному в феврале обзору Банка России «О развитии банковского сектора», средства населения снизились на 881 млрд рублей (-2,7 %) после притока почти на 5 % в декабре 2020 года).

Если тренд восстановления экономики сохранится, то повышение ключевой ставки можно ожидать во втором или третьем квартале 2021 года. Таким образом, повышение ключевой ставки будет способствовать и ощутимому росту депозитных ставок».