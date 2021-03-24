ИТ-компания внедрила в СМП Банке модуль для выгрузки учетно-операционной информации согласно указанию ЦБ РФ от 30.11.2014 № 3462-У. С его помощью банк в автоматическом режиме может формировать по запросу регуляторных органов ЦБ РФ выгрузки в виде трех отчетов: «об открытых и закрытых счетах», «об остатках на всех счетах» и «об операциях по всем счетам».

Специалисты R-Style Softlab помогли банку решить следующие задачи:

ускорить выгрузку учетно-операционной информации в электронном виде согласно указанию Банка России от 30 ноября 2014 г. № 3462-У — данные поступают в систему подготовки отчетности RS-DataHouse;

улучшить контроль результатов при подготовке данных;

обеспечить единство и однородность данных, используемых как при подготовке регуляторной отчетности, так и при формировании выгрузок согласно указанию № 3462-У по требованиям ЦБ РФ.

«Целью проекта с R-Style Softlab была подготовка к проверке ЦБ РФ, которую во многом благодаря качественному программному продукту мы успешно прошли, — отметил Дмитрий Александрович Карпушин, главный бухгалтер, заместитель председателя правления, член правления ПАО “МОСОБЛБАНК”, группа “СМП Банк”. — По итогам проекта банк полностью автоматизировал выгрузку учетно-операционной информации, необходимой для проверки регуляторными органами, и сократил время на формирование отчетов».

«Мы высоко ценим, что для подготовки к такому значимому и ответственному для любого банка мероприятию, как проверка ЦБ, СМП Банк выбрал R-Style Softlab, — сообщила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем, R-Style Softlab. — Наше дистрибутивное решение, адаптированное к требованиям банка и доработанное в части повышения удобства использования для его сотрудников, помогло СМП Банку избежать возможных рисков при прохождении проверки регуляторных органов».

Для справки: