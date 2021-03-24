R-Style Softlab автоматизировала в СМП Банке выгрузку учетно-операционной информации согласно указанию Банка России от 30 ноября 2014 г. № 3462-У, благодаря чему финансовая организация успешно прошла проверку регуляторных органов.
ИТ-компания внедрила в СМП Банке модуль для выгрузки учетно-операционной информации согласно указанию ЦБ РФ от 30.11.2014 № 3462-У. С его помощью банк в автоматическом режиме может формировать по запросу регуляторных органов ЦБ РФ выгрузки в виде трех отчетов: «об открытых и закрытых счетах», «об остатках на всех счетах» и «об операциях по всем счетам».
Специалисты R-Style Softlab помогли банку решить следующие задачи:
- ускорить выгрузку учетно-операционной информации в электронном виде согласно указанию Банка России от 30 ноября 2014 г. № 3462-У — данные поступают в систему подготовки отчетности RS-DataHouse;
- улучшить контроль результатов при подготовке данных;
- обеспечить единство и однородность данных, используемых как при подготовке регуляторной отчетности, так и при формировании выгрузок согласно указанию № 3462-У по требованиям ЦБ РФ.
«Целью проекта с R-Style Softlab была подготовка к проверке ЦБ РФ, которую во многом благодаря качественному программному продукту мы успешно прошли, — отметил Дмитрий Александрович Карпушин, главный бухгалтер, заместитель председателя правления, член правления ПАО “МОСОБЛБАНК”, группа “СМП Банк”. — По итогам проекта банк полностью автоматизировал выгрузку учетно-операционной информации, необходимой для проверки регуляторными органами, и сократил время на формирование отчетов».
«Мы высоко ценим, что для подготовки к такому значимому и ответственному для любого банка мероприятию, как проверка ЦБ, СМП Банк выбрал R-Style Softlab, — сообщила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем, R-Style Softlab. — Наше дистрибутивное решение, адаптированное к требованиям банка и доработанное в части повышения удобства использования для его сотрудников, помогло СМП Банку избежать возможных рисков при прохождении проверки регуляторных органов».
Для справки:
АО «СМП Банк» — крупный универсальный коммерческий частный банк, предлагающий клиентам широкий спектр современных банковских продуктов и услуг: кредитование физических и юридических лиц, депозиты, РКО, эквайринг, банковские гарантии, зарплатные проекты, аренда сейфовых ячеек. Банк работает на российском рынке с 2001 года и входит в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. Банк присутствует в 19 регионах, входит в пятерку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований.
R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.
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