Почему ДБО на микросервисной архитектуре обеспечивает независимое развитие всех элементов системы, ускоряет time-to-market, повышает шансы на успех проекта в целом, позволяет безостановочно вести обновления, делает систему более устойчивой и усиливает конкурентоспособность банка?

Подробнее обо всех этих аспектах и преимуществах платформы ДБО на микросервисной архитектуре расскажет технический директор компании BSS Дмитрий Свалов в ходе 9-го форума финансовых инноваций FinNEXT 2021, который пройдет 25 марта 2021 г. в Grand Ballroom (Москва, Шлюзовая набережная 2/1 строение 1).

В конце прошлого года компания BSS защитила проект и выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий на разработку первого российского вендорского решения на микросервисной архитектуре для предоставления сервисов ДБО.

В настоящее время ведутся работы по разработке платформы. К концу года рыночное решение станет доступно банкам РФ, а со следующего года планируется выход на зарубежные рынки.

В ходе своего выступления спикер BSS подробно расскажет о принципах, на которых строится данное решение и в чем преимущество этого подхода. По оценкам компании, переход на ДБО с микросервисной архитектурой позволит кредитным организациям в 3-4 раза ускорить вывод новых продуктов и услуг в цифровые каналы.

Приглашаем всех заинтересованных руководителей и специалистов на выступление нашего спикера. Задавайте вопросы, комментируйте, примеряйте решение к своему бизнесу. Подробная информация о форуме и условиях участия представлена на сайте организаторов .